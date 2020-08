Reiten: Dressurtage in Bülach – Herbstgold verführt Maag zur Dressur An den Dressurtagen in Bülach haben Katja Maag aus Höri und ihr neues Pferd Herbstgold RHP die Prüfung der höchsten Kategorie L 14/60 als bestes Unterländer Duo im 6. Rang beendet. Barbara Bucher

Harmonie auch unter Wettkampf-Bedingungen: Katja Maag und ihr Oldenburger Wallach Herbstgold. Foto: Barbara Bucher

Katja Maag hatte sich im Vorfeld bewusst dafür entschieden, an den Dressurtagen des Kavallerievereins Bülach

und Umgebung lediglich ein Programm zu reiten – und zwar das anspruchsvollste. Die Höremerin wollte ihrem noch wenig turniererfahrenen, erst siebenjährigen Oldenburger Wallach nicht mehr zumuten. Der Plan ging auf: Ihre Darbietung überzeugte die Richterinnen und Richter, der 6. Platz und damit die begehrte Klassierung waren der Lohn. «Herbstgold ist wie ein Sechser im Lotto, mit ihm macht es richtig Freude», kommentierte Maag hocherfreut. «Dabei war es erst unser zweiter offizieller Start.» Der Erfolg macht Lust auf mehr: So kündigte die Mutter von zwei Kleinkindern an, sich in nächster Zeit mehr auf die Dressur statt auf das Springreiten zu fokussieren. In der Vergangenheit war Maag in beiden Sparten erfolgreich unterwegs.