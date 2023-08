Herkunft unserer Sprache – Der Ursprung des Schweizerdeutschen liegt südlich des Kaukasus Fast die Hälfte der Weltbevölkerung spricht heute indoeuropäische Sprachen, auch wir. Bis heute weiss man nicht, woher die Sprachfamilie stammt. Jetzt gibt es eine neue Erklärung. Alexandra Bröhm

Nördlich des Berges Ararat liegt laut einer neuen Untersuchung der Ursprung der indoeuropäischen Sprachen. Foto: Getty Images

Er habe etwas Verblüffendes entdeckt, schrieb der florentinische Kaufmann Filippe Sassetti im Januar 1586 in einem Brief nach Hause. Sassetti hatte gerade sechs beschwerliche Monate auf einem engen Segelschiff verbracht, um von Lissabon an die Westküste Indiens zu reisen. Dort angekommen, stellte der gebildete Händler erstaunt fest, dass gewisse Wörter in der altindischen Sprache Sanskrit – trotz der enormen räumlichen und zeitlichen Distanz – ähnlich klingen wie im Italienischen. Gott, Schlange oder die Zahlen sechs bis neun beispielsweise.