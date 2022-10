Für einen Tag Bundespräsidentin – Herr Cassis, ich übernehme! Am UNO-Weltmädchentag schlüpft die 22-jährige Jurastudentin Bettina Brunner in die Rolle der Bundespräsidentin und begleitet Ignazio Cassis bei seiner Arbeit. Ihr Ziel: Frauen motivieren, Führungsposten zu übernehmen. Alessandra Paone

«Guten Tag, Herr Cassis, sind Sie auch nervös?» Bettina Brunner durfte einen Tag lang den Bundespräsidenten Ignazio Cassis begleiten. Foto: Sven De Almeida (Keystone)

Es ist 17 Uhr. Bettina Brunners Tag in Bern ist zu Ende. Oder fast. Noch muss sie die Fragen von Journalistinnen und Journalisten beantworten. Dafür hat sie sich im Bundeshaus einen stillen Ort gesucht. «Medienarbeit ist im Leben von Politikerinnen und Politikern sehr wichtig», sagt sie. Ihr erstes Interview gab die 22-jährige Jurastudentin aus Zürich an diesem Dienstag bereits am frühen Morgen dem Radio SRF – kurz bevor sie gemeinsam mit Bundespräsident Ignazio Cassis eine Konferenz im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) eröffnete.