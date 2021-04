Designklassiker von Arne Jacobsen – Herr der Kurven Auf seinem Stapelstuhl ist wohl schon jeder Europäer einmal gesessen und das berühmte «Ei» lässt einen die Welt rundherum vergessen: Die Kreationen von Arne Jacobsen machen auch 50 Jahre nach seinem Tod unser Leben schöner. Max Scharnigg

Der Egg-Sessel wird seit 1958 mit minimalen Änderungen produziert. Foto: Fritz Hansen

Zu den vielen Eigenschaften, die Arne Jacobsen zu einem Designer mit jahrhundertübergreifender Reichweite machen, gehört sein Wille, den Menschen einzuplanen. Seine Mitarbeiter erinnerten sich in einem Dokumentarfilm vor einigen Jahren daran, wie Jacobsen geradezu manisch jeden in seiner Umgebung bis hin zum Briefträger zum Probesitzen auf aktuellen Stuhl-Prototypen einlud. Dieser Hang zum Testen am lebenden Objekt bewährte sich.

Denn es sind in den vergangenen hundert Jahren zwar viele schöne, kühne Stuhlmodelle entstanden, doch nur wenige sehen auch dann noch gut aus, wenn sie ihrer Funktion zugeführt werden, wenn sie also unter vielgestaltigen Menschenkörpern verschwinden. Die grossen Jacobsen-Stühle aber schaffen das, sie schlucken ihren Be-Sitzer einfach so weg, verleihen ihm mit dem harmonischen Schwung eine schönere Silhouette. Gleichzeitig geben sie dem sitzenden Menschen auch das Gefühl, nie inniger gesessen zu haben.