Interview zu Greenwashing-Vorwürfen – Herr Girod, wieso geschäften Sie als Grüner mit dreckigen Ölkonzernen? Die Zürcher Firma South Pole möchte das Klima retten. Nun warfen 80 Mitarbeitende ihren Vorgesetzten «unethisches Verhalten» vor. Bastien Girod, Chef des Europa-Geschäfts, nimmt Stellung. Mischa Aebi Denis von Burg

«Für eine Zusammenarbeit mit Ölkonzernen spricht die Notwendigkeit, deren Profit in Klimaschutz zu investieren»: Grünen-Nationalrat Bastien Girod ist Chef der in Kritik geratenen Umweltfirma South Pole. Foto: Caroline Minjolle

Die Firma South Pole soll Ölkonzernen wie Shell und der russischen Gazprom dabei helfen, Greenwashing zu betreiben – indem sie mit Zertifikaten deren CO₂-Ausstoss kompensiert. Manche der Zertifikate, die South Pole in der Vergangenheit verkaufte, sollen auch fragwürdig und teils nutzlos sein. Wie die NZZ diese Woche berichtete, werfen jetzt 80 Mitarbeitende in einem Brief ihren Vorgesetzten «unethisches Verhalten» vor. Die Firma arbeite intransparent und stelle den Profit über die eigenen Grundprinzipien. Chef des Europa-Geschäfts von South Pole ist der grüne Nationalrat Bastien Girod. Jetzt nimmt er gegenüber der SonntagsZeitung Stellung zu den Vorwürfen.