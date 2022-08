Interview zu den Tagesschulen – Herr Leutenegger, ist die Betreuung der richtige Ort, um weniger Geld auszugeben? Das Stadtzürcher Stimmvolk muss entscheiden, wie viel ihm die Schulreform wert ist. FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger hätte die Tagesschule für seine Kinder gern genutzt – mit Einschränkungen. Ev Manz Corsin Zander Silas Zindel (Fotos)

Für Schulvorsteher Filippo Leutenegger (FDP) geht es bei der Abstimmung auch um die Frage, ob das Stimmvolk gut verdienende Eltern mehr subventionieren will oder nicht. Foto: Silas Zindel

Die Stadt Zürich dürfte am 25. September der flächendeckenden Einführung der Tagesschule zustimmen. Das heisst, dass künftig alle Schulkinder ab dem zweiten Kindergarten ihre Mittagspause in der Schule verbringen können, wenn sie am Nachmittag wieder Unterricht haben. Unklar ist, wie die Tagesschule ausgestaltet sein wird – als günstigere Variante, wie sie der Stadtrat priorisiert, oder als teurere, wie sie der Gemeinderat bevorzugt.