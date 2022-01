Zu ihrem 40. Geburtstag – Herzogin Kate zeigt sich glamourös und würdevoll Am Sonntag feiert die Duchess of Cambridge ihren 40. Geburtstag. Das britische Königshaus hat aus diesem Anlass Portraitfotos veröffentlicht.

Stilsicher vor der Kamera: Die im Volk sehr populäre Herzogin Kate feiert einen runden Geburtstag.

Sie gilt als neue Stilikone der Royals: Herzogin Kate feiert am Sonntag ihren 40. Geburtstag. Der Königliche Palast veröffentlichte dazu mehrere fotografische Porträts, die Kate mal glamourös, mal würdevoll zeigen. Die Bilder sollen zunächst in verschiedenen Teilen des Landes ausgestellt werden, bevor sie in der National Portrait Gallery in London bei deren Wiedereröffnung im kommenden Jahr gezeigt werden.

Auf einem der Bilder blickt die Herzogin von Cambridge keck in die Kamera. Sie trägt dazu ein glamouröses rotes Kleid, das eine Schulter unbedeckt lässt und an der anderen in grossen Falten bis auf den Ellenbogen herabhängt. Die Hände stecken lässig in den weiten Rockfalten. Ein anderes Bild zeigt Kate ganz würdevoll in Schwarz und Weiss, den Blick gedankenverloren zur Seite gewandt, in einem weissen Kleid aus gerafftem, hauchdünnem Stoff – beinahe wie auf einer der frühen Fotografien aus dem 19. Jahrhundert.

Beinahe wie ein Bild aus dem 19. Jahrhundert: Die Herzogin ist von einem italienischen Modefotograf Paolo Roversi fotografiert worden. Foto: Kensington Palast/AFP (8. Januar 2022)

Catherine Middleton, wie sie mit bürgerlichem Namen heisst, hat sich bei den Briten den Ruf einer pflichtbewussten, stets zurückhaltenden Vertreterin des Königshauses erarbeitet und liegt inzwischen auf der Beliebtheitsskala der noch lebenden Royals auf Platz drei hinter Queen Elizabeth II. (95) und ihrem Mann Prinz William (39). Gerne zeigt sie sich auf Fotos auch als Vorzeige-Mutter mit ihren drei Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3).

Diese Familie scheint intakt zu sein: Prinz William und seine Gattin Kate posieren mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George (v. l.). Foto: Kensington Palast/AP/Keystone (11. Dezember 2022)

Der ehemalige Privatsekretär von William und Kate, Jamie Lowther-Pinkerton, führte die Beliebtheit der Herzogin in einem Interview mit der «Times» auf Kates höfliche, bodenständige und unaufgeregte Art zurück. «Sie nimmt sich Zeit, um mit den Menschen zu sprechen», sagte er der Zeitung.

Abo PR-Offensive vom Buckingham Palast Die Verwandlung der Kate Middleton Dennoch musste Kate auch einige Kritik einstecken, nicht zuletzt wegen ihres makellosen Aussehens. Die Schriftstellerin Hilary Mantel warf der Herzogin etwa vor, eine «Schaufensterpuppe ohne eigene Persönlichkeit» zu sein. Ihren Geburtstag feierte die Herzogin von Cambridge im Kreise ihrer Familie, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld des Palasts.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.