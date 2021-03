Wetterumschwung in Europa – Heute fegt der erste Sturm des Jahres über die Schweiz Es wird ungemütlich: Die Sturmtiefs Klaus und Luis sorgen für orkanartige Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Zudem wird es kalt und nass.

Es wird windig: Eine Frau kämpft mit ihrem Schirm während des Sturmtiefs Sabine am 10. Februar 2020 in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Mit dem frühlingshaften Wetter ist es am heutigen Donnerstag vorbei: In der Schweiz kommt es stellenweise zum ersten Mal seit dem Februar 2020 zu einem Sturm. Betroffen ist die Alpennordseite; die Alpentäler und der Süden bleiben mehrheitlich verschont.

Am Donnerstag zieht das Sturmtief Klaus über die Nordsee hinweg. Das Zentrum lag am Donnerstagvormittag laut Meteonews westlich von Norwegen. «Ziemlich beachtlich» sei dabei sein Einflussbereich. Die zum Tief gehörenden Fronten erstreckten sich von Skandinavien bis weit in den Atlantik. Dazu sei es vor allem in Nordeuropa stürmisch.

Die Schweiz liegt laut SRF Meteo direkt am Rand der Starkwindzone. Deshalb wird es bei uns richtig stürmisch. Im Flachland soll es zu Sturmböen von etwa 60 bis 100 km/h kommen. In den Bergen erreichen die stärksten Böen sogar 130 km/h. Vor allem auf den Jurahöhen wird mit Orkanböen gerechnet. Der stürmische Südwestwind kommt an den meisten Orten im Flachland erst am Nachmittag und am Abend auf.

Sturmschäden und Verkehrsbehinderungen möglich

Doch bereits am Donnerstagmorgen kam es laut Meteonews im Flachland zu Windspitzen von über 80 km/h. Die aktuellsten Spitzenwerte werden aus Gösgen SO gemeldet, wo Winde von 85,6 km/h registriert wurden. Auf dem Säntis hat die Windgeschwindigkeit 122 km/h erreicht.

Der Südwestwind bringt auch anhaltenden Regen und erst einmal warme Luft in die Schweiz. Mit Westföhn seien in Thun sowie im Raum Luzern und um Sargans sehr milde 16 bis 18 Grad zu erwarten, teilte Meteocentrale mit. So warm werde es bis Ende März nicht mehr. Am Abend bringe eine Kaltfront Abkühlung. Die Temperaturen im Flachland liegen dann bei etwa 10 Grad. Pollenallergiker können dank des Sturms aufatmen: Mit dem Durchgang des Sturmtiefs Klaus geht gemäss Meteo Schweiz die Pollenkonzentration der Erle am Donnerstagnachmittag deutlich zurück.

Nach einem etwas ruhigeren Freitag doppelt am Samstag mit Sturmtief Luis erneut ein stürmischer Südwestwind nach. Laut SRF Meteo sind Sturmschäden sowie Verkehrsbehinderungen auf den Strassen und Schienen sowie in der Luft möglich. Auch nächste Woche bleibt es kalt und nass. Am Montag fällt verbreitet Niederschlag, am Dienstag schneit es gebietsweise bis ins Flachland.

lif