Sweet Home: Festliche Single-Küche – Heute koche ich nur für mich Diese kleinen, feinen Gerichte veredeln den Alltag. Sie können sich damit – ohne grossen Aufwand – auch allein eine Freude machen. Marianne Kohler Nizamuddin

Wer meinen Newsletter abonniert hat, hat kürzlich gelesen, wie ich ganz für mich allein feine Linguine alle Vongole gekocht habe. Ich bekoche mich gern selbst oder mag es auch, allein in ein Restaurant zu gehen. Wenn man allein zu Hause ist oder allein wohnt, sollte man sich regelmässig kleine Genussmomente gönnen. Gerade jetzt tut es gut, ab und zu innezuhalten, Kerzen anzuzünden, Musik zu hören und sich dabei etwas besonders Feines schmecken zu lassen. Die folgenden Rezepte gehen leicht von der Hand – und bringen dennoch eine besondere festliche Note in den Alltag. Foto über: My Scandinavian Home