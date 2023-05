Sweet Home: Mexikanisch, indisch und korsisch – Heute kochen wir etwas Neues Ein roter Reis, ein Blumenkohlcurry oder ein Käsekuchen mit Schafsmilch: Diese sechs einfachen Rezepte bringen neue Genusserlebnisse in die Alltagsküche. Marianne Kohler Nizamuddin

Bald ist Wochenende

Überlegen Sie bei einem Apéro, was Sie am Wochenende Neues kochen könnten. Diese schönen gerippten Gläser sind von &Tradition

Am Donnerstag machen die üppig aufgefüllten Regale in den Supermärkten jeweils Lust darauf, etwas Feines zu kochen. Doch was? Oft stehen wir vor den Regalen voller Köstlichkeiten, sind voller Tatendrang und wollen endlich wieder einmal etwas anderes kochen als die üblichen Klassiker, die man schon hundertmal gemacht hat, und dann fehlen uns die Ideen. Diese Rezepte helfen. Es sind allesamt einfache Alltagsrezepte, die für Abwechslung sorgen und zu neuen Lieblingen in Ihrer Kochroutine werden könnten. Stimmen Sie sich heute Abend schon mal auf den neuen Genuss ein, geniessen Sie in Ruhe einen Apéro und freuen Sie sich auf warme und lange Tage.