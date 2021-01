Vor zehn Jahren kam meine erste Tochter per Notfallkaiserschnitt zur Welt und von da an stand meine Welt erst einmal für sehr lange Zeit Kopf. Alles war anders, als ich es mir ausgemalt hatte. Zum Glück bestärkte mich eine erfahrene und bodenständige Hebamme, die mich motivierte, mich tröstete und mir versicherte, dass diese emotionale Achterbahnfahrt zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt ganz normal sei. Trotz Unterstützung von Familie und Umfeld fühlte ich mich bei einem Thema besonders gefordert: dem Stillen.

Scheinbar war es selbstverständlich, dass sich dazu alle ungefragt einmischen. Wenn mich jemand fragte, ob ich stille, nickte ich und versuchte so schnell wie möglich auf ein anderes Thema zu lenken. Ich wollte nicht zugeben, dass meine Milch nicht ausreicht und ich noch mit der Flasche zufüttere. Ich fühlte mich wie eine Versagerin.

Nach zehn Jahren habe ich mich mit meiner Hebamme von damals getroffen und mich mit ihr zum Thema Stillen unterhalten. Franziska Summermatter ist Gründerin der Hebammenpraxis Zürich und arbeitet seit 40 Jahren mit Müttern und Babys zusammen. Zuerst als Kinderkrankenschwester im Wochenbett und jetzt als Wochenbett-Hebamme bei Familien zu Hause.

Liebe Franziska, in meinem Umfeld habe ich schon die ganze Bandbreite erlebt. Mütter, die ihre Babies vom ersten Tag mit Babymilch-Kapseln aus einer schön designten Maschine zugefüttert haben, oder andere, die mit einem Nervenzusammenbruch in die Klinik eingeliefert wurden, weil es mit dem Stillen nicht geklappt hat. Also ich wäre heute definitiv verwirrter als noch vor 10 Jahren.

Genau, ich könnte den heutigen Zustand nicht besser beschreiben. Es ist richtig, dass sich eine Frau heutzutage fragen darf, ob sie überhaupt stillen möchte. Die Vorzüge sind bekannt, jedoch kann sich nicht jede Frau mit diesem Gefühl anfreunden und das müssen wir akzeptieren. Die meisten Frauen sind aber sehr fürs Stillen und nehmen Hilfe gerne an. Als zweifache Mutter habe ich vor 30 Jahren überall und immer gestillt, schliesslich liefen wir ja auch ohne BH rum, und «Oben-ohne» im Freibad zu liegen, war normal. Heute pumpen die Mütter lieber ab und geben draussen Fläschchen, als dass sie in der Öffentlichkeit stillen. Für mich ist das gewöhnungsbedürftig. Überall sehen wir nackte Brüste! Brust-OP’s werden schon im Nachmittagsfernsehen gezeigt, aber das natürlichste der Welt soll dann eklig sein? Da komm ich nicht mehr mit!