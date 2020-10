«Das ist meine Mission»: GLP-Gründer und Nationalrat Martin Bäumle will verhindern, dass die Wirtschaftsliberalen in der Partei marginalisiert werden.

Ja, ich habe meinen Unmut geäussert. Das war im internen Chat, aber offenbar ist das jetzt an die Öffentlichkeit gelangt.

Auslöser waren das Ja der GLP zur Konzernverantwortungsinitiative und das Nein zur elektronischen ID. Was passt Ihnen an diesen Parolen nicht?

Ich kämpfte diesen Frühling vehement dafür, dass die Covid-App mehr Gewicht erhält. Ich wollte, dass Nutzer freiwillig mehr Daten preisgeben können. Das würde heute zum Beispiel ein viel effektiveres Contact-Tracing erlauben. In der GLP bin ich damit aufgelaufen. Man setzte den Datenschutz und die dezentrale Datenspeicherung über alles. Aus epidemiologischer Sicht war das extrem kurzsichtig.

Mit allen Zetteln, die wir heute ausfüllen müssen, und allen QR-Codes, die wir scannen, geben wir jetzt viel mehr Daten preis, und diese Daten sind ausserdem viel unsicherer. Vor allem aber geht alles viel zu langsam. Schon im Frühling habe ich den Datenschutz-Fetisch in Teilen meiner Partei nicht verstanden. Wenn wir als Partei der Digitalisierung den Datenschutz absolut setzen, kommt es nicht gut.

Sie ist eine Chance. Wir könnten punkto Digitalisierung wirklich aufholen, und das erst noch mit einer Lösung von Privatunternehmen. Ich bin überzeugt, der Staat schafft das nicht. Er hat schon zu viele IT-Projekte in den Sand gesetzt. Aber auch bezüglich der E-ID gibt es bei den Grünliberalen diese Haltung, gewisse Daten dürften nur beim Staat sein. Als die E-ID im Parlament war, sagte die Fraktion einstimmig Ja. Doch an der Delegiertenversammlung äusserte sich neben Beat Flach und mir niemand dazu. Und dann fällt die Partei plötzlich die Nein-Parole. Da muss ich ganz offen sagen: Das verstehe ich nicht.

Was hat das mit der E-ID zu tun?

Was stört Sie am Ja der GLP zur Konzernverantwortungsinitiative?

Sie bürdet der Wirtschaft neue Risiken auf, gerade angesichts von Covid und der Unsicherheit beim Rahmenabkommen. Das habe ich an der Delegiertenversammlung gesagt. Ich habe auch eine Stimmfreigabe angeregt. Doch auch damit bin ich gescheitert. Deshalb habe ich mir erlaubt zu sagen: Als wirtschaftsliberaler Gründungspräsident bin ich enttäuscht. Ich verstehe meine Partei nicht mehr ganz.

Es tat jetzt speziell weh, insbesondere wegen Covid. Die zwei IT-Spezialisten in meiner Fraktion haben mich öffentlich dafür kritisiert, dass ich eine leistungsfähigere Covid-App forderte. Das war schlimm, weil ich schon früh befürchtet habe, dass wir in eine zweite Welle hineinlaufen. Ein bisschen Datenschutz aufgeben, um grosse wirtschaftliche Schäden abzuwenden, das ist für mich eine ur-grünliberale Haltung.

Ist die GLP nach links gerutscht, seit Sie 2017 das Parteipräsidium abgegeben haben?

Ich würde es so sagen: In den letzten zwei Jahren ist es der Partei gelungen, eher sozialliberale Kräfte und Frauen zu gewinnen. Selbstverständlich war der Trend leicht links. Jetzt ist es wichtig, dass der wirtschaftsliberale und finanzpolitisch stringente Flügel nicht marginalisiert wird. Das ist meine Mission. Denn die GLP kann nur weiterwachsen, wenn sie in die Breite wächst.