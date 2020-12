Restaurant La Esquina Wallisellen – Hier bekommt der Frust der Gastronomie ein Schaufenster Das Team des Walliseller La Esquina ist über die Situation der Gastronomie verzweifelt und frustriert. Das zeigt das Restaurant auch und fällt mit ganz besonderen Schaufenstern auf. Daniela Schenker

Gastronom Sven Weber mit einem der Bären, welche im Schaufenster des Walliseller La Esquina auf die schwierige Situation der Branche aufmerksam machen. Foto: Balz Murer

Bundesrat Alain Berset bräuchte eine dicke Haut, würde ihn sein Weg dieser Tage ins Walliseller Richti-Quartier führen. Dort streckt derzeit nämlich ein riesiger Teddybär den Passanten das Hinterteil entgegen. Er trägt ein Schild mit der Aufschrift «Von Bärset und Co verarscht». Der Riesenbär ist einer von mehreren, die in den Schaufenstern des Restaurants La Esquina Aufmerksamkeit einfordern.

Eine Million Umsatz weniger

Nicht alle Botschaften sind derart deftig, aber sie machen klar: Hier ist man enttäuscht über den Umgang mit der Gastrobranche in der Covid-Pandemie. Das zeigen auch zwei Plakate am Eingang. «Wir sind in den staatlich verordneten – aber unbezahlten – Zwangsferien bis mindestens 24. Januar» steht auf dem ersten. Auf dem zweiten wird aufgezeigt, was im La Esquina seit Mitte März alles unternommen wurde oder werden musste. 16 Punkte sind aufgeführt, vom Erstellen von Schutzkonzepten, über das x-fache Desinfizieren bis zur Entlassung von sieben Mitarbeitenden. Eine Million Franken weniger Umsatz habe das auf spanische Tapas spezialisierte Lokal mit beliebter Bar erzielt, liest man.