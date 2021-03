In Zürich-West geht der Ofen aus – Hier brannten Drogen im Wert von 50 Millionen Franken Beschlagnahmte Ware, Müll, Geld und vielleicht auch eine Tatwaffe: In der ältesten Kehrichtverwertungsanlage der Schweiz wurde einiges entsorgt. Ein letzter Rundgang. Tina Fassbind

Der Kamin bleibt, der Rauch verschwindet: Die Kehrichtverwertungsanlage an der Josefstrasse in Zürich-West wird Ende März ausgeschaltet. Foto: Dominique Meienberg

Es riecht nach Schokolade auf dem Areal der Kehrichtverbrennungsanlage mitten in Zürich-West. «Das muss von irgendwo sonst herkommen. Wir sind das nicht», sagt Bernhard Dettwiler und lacht. Seit zehn Jahren ist er Geschäftsführer der Fernwärme Zürich AG, welche die Abfallverwertung an diesem Standort an der Josefstrasse betreut und von hier aus Energie für 80 Prozent der Liegenschaften des Quartiers erzeugt – unter anderen für den Prime Tower, den Hauptbahnhof und die Europaallee.

Noch, denn Ende März geht der Ofen aus. Dann endet die Betriebsbewilligung. Für Dettwiler bedeutet das derzeit vor allem, die Anlieferungen der Abfälle so zu dosieren, dass am Ende kein Müll mehr übrig bleibt und alles rechtzeitig im Schlund des Ofens verschwindet.