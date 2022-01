Zwischennutzung in Kloten – Hier entsteht für fünf Jahre ein Minihaus-Quartier In Kloten liegen 20’000 Quadratmeter Land brach. Bis es in fünf Jahren überbaut wird, darf es belebt und sogar dort gewohnt werden. Das Experiment wird wissenschaftlich begleitet. Daniela Schenker

Noch leer und verschneit, soll das Grundstück an der Steinackerstrasse in Kloten im Mai 2022 bewohnt und belebt sein. Foto: Balz Murer

Wer im Mai 2022 an die Steinackerstrasse in Kloten zieht, darf sein eigenes Haus mitbringen. Vorausgesetzt, dieses findet auf einer Fläche von 120 bis 250 Quadratmeter Platz und wird nach fünf Jahren wieder abtransportiert. So lange dauert die Zwischennutzung auf dem heute in der Industriezone, zwischen Bahnlinie und Steinackerstrasse gelegenen Grundstück.

Für die rund 20’000 Quadratmeter existieren nämlich bereits längerfristige Pläne. «Das gesamte Gebiet Steinacker soll vom reinen Arbeitsplatz- zu einem gut durchmischten Arbeits- und Wohnquartier werden», sagt Marc Osterwalder, stellvertretender Verwaltungsdirektor der Stadt Kloten. Die Stadt habe dafür die letzten drei Jahre zusammen mit den involvierten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, aber auch mit Gewerbetreibenden sehr intensiv zusammengearbeitet. Aktuell würden die dafür notwendigen Planungsänderungen aufbereitet. Diese sind notwendig, damit ab circa 2025/26 im Gebiet erste Projekte umgesetzt werden können.