Eichhörnchennotruf in Bülach – Hier finden die kleinen Nager in Not ein Zuhause auf Zeit Eva Karrer kümmert sich seit 24 Jahren um verletzte oder verwaiste Eichhörnchen. In der Pflegestation in Bülach päppelt sie Tierchen aus der ganzen Schweiz auf. Martina Macias

Eva Karrer ist seit vielen Jahren die Ersatzmutter für Eichhörnchen-Babys. Foto: Francisco Paco Carrascosa

Als Krankenschwester hilft Eva Karrer mit viel Herzblut den Menschen. In ihrer Freizeit dreht sich bei ihr aber alles um das Wohlergehen von Tieren. Die 55-Jährige lebt mit vier Hunden, einer Katze, einem Esel, zwei Maultieren, zwei Pferden, sieben Meerschweinchen und zwei Hasen in ihrem idyllisch gelegenen Holzhaus am Rande von Bülach. Dort betreibt sie auch seit 24 Jahren den Eichhörnchennotruf – eine von nur zwei Auffang- und Pflegestationen für Eichhörnchen (und Siebenschläfer) in der Schweiz. Aktuell sind neun Jungtiere im Alter von zwei bis sieben Wochen bei ihr in Pflege und vier bei einer freiwilligen Mitarbeiterin. Das älteste der Tierchen ist Lady Godiva. Während ihre neuen Stiefgeschwister noch viel schlafen und sich stärken, ist sie bereits voller Tatendrang und übt ihre Kletterkünste. Damit erobert sie derzeit die Herzen aller Hausgäste. Doch hinter dem süssen Anblick steckt viel Arbeit und Engagement der Eichhörnchen-Pflegemutter.