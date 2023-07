Schwimmen in Rhein und Töss – Hier finden Sie die idyllischsten Plätze zum Abkühlen Menschenaufläufe in der Badi sind nicht Ihr Ding? Wir verraten, wo es im Unterland versteckte Badeplätzli gibt. Andrea Söldi

Wo der Fuchsbach in den Rhein fliesst, lässt sich gemütlich eine Pause mit einem Schwumm einlegen. Die Strömung ist hier meist gemächlich. Foto: Moritz Hager

Das Unterland als grosses Badeparadies anzupreisen, wäre wohl etwas zu dick aufgetragen. Doch immerhin steht in den meisten Gemeinden ein Freibad zur Verfügung. Wer chlorfreies Wasser bevorzugt, kommt im Haslisee und dem künstlichen See im Glattpark auf seine Kosten. Und auch die malerische Rheinbadi in Eglisau ist an heissen Tagen beliebt. Menschenscheue Schwimmerinnen und Schwimmer finden zudem diverse kleine, versteckte Plätzchen am Rhein und an der Töss, die man nur zu Fuss oder mit dem Velo erreicht. Eben genau deshalb sind sie wohl bis jetzt vom grossen Andrang verschont geblieben.