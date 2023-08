Bäuerliche Gastronomie – Hier finden Sie die urchigsten Besenbeizen zum Einkehren Besenbeizen locken auch im Sommer an ihre Holztische. Im Zürcher Unterland bietet sich dank einer erstaunlichen Vielfalt für jeden Geschmack das passende Beizli. Peter Weiss

Hausgemachtes zum Essen oder Trinken sowie Gespräche im Grünen, ob im Sonnenschein oder Schatten: Die Erfolgsformel der Besenbeizen funktioniert, wie hier im Seeholz-Beizli am Katzensee. Foto: Sibylle Meier

Aus dem kühlenden Schatten einer lauschigen Laube in die Abendsonne blinzeln. Ein Plättli mit Käse und Hobelfleisch vom Hof der Wirtin geniessen. Dazu ein Glas Wein aus Trauben von ihrem Rebberg zu sich nehmen und mit dem Tischnachbarn gemütlich plaudern – Besenbeizen entfalten auch und gerade in der wärmsten Jahreszeit ihren Reiz. Die Unterländer Beizli dieses Typs sind allesamt einem landwirtschaftlichen Betrieb angeschlossen, werden mit viel Herzblut familiär geführt und sind nur an bestimmten Wochentagen geöffnet. Damit hat es sich schon fast mit ihren Gemeinsamkeiten. Was bedeutet: Für jeden Geschmack findet sich zwischen der Grenze zur Grossstadt Zürich und dem Rheinufer eine passende Besenbeiz. Die nahenden Sommerferien laden die Daheimgebliebenen zur Entdeckungstour durch die Region.