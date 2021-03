Übung der Luftwaffe – Hier fliegen die F/A-18-Kampfjets den Zürcher Flughafen an Dutzende Flugbegeisterte kamen am Freitag ans Oberglatter Pistenende, um die F/A-18 durchstarten zu sehen. Fabian Boller

Im Abstand von drei Minuten flogen die Hornets von Norden her auf die Pisten 14 und 16 an und starteten durch. Video: Fabian Boller/Martin Steinegger

Für alle Flugzeugfans gab es am Donnerstag und am Freitag endlich wieder einmal etwas Besonders zu sehen am Klotener Flughafen. Die Luftwaffe der Schweizer Armee führte mit mehreren Kampfjets des Typs F/A-18 Übungsanflüge auf die Pisten des Zürcher Airports durch.

Am Freitagmorgen versammelten sich zahlreiche Schaulustige und professionell ausgerüstete Planespotters am Pistenende in Oberglatt. Die Landeanflüge der Hornets waren für zwischen 9.30 und 10.30 Uhr angekündigt. Zahlreiche Teleobjektive reckten sich vom Parkplatz und der angrenzenden Wiese in den Himmel und warteten auf das Eintreffen der Militärflugzeuge.