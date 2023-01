Felslabor Mont Terri – Hier forschen sie für das Tiefenlager in Stadel Das Tiefenlager für atomare Abfälle soll dereinst im Opalinuston gebaut werden. Die Gesteinsschicht wird seit über 25 Jahren im Kanton Jura erforscht. Astrit Abazi

Im Felslabor Mont Terri wird erforscht, wie das Tiefenlager gebaut werden muss. Foto: Francisco Carrascosa

Samstagmorgen, 7.30 Uhr, in Stadel, nur wenige Schritte entfernt vom Neuwis-Huus. Hier wurde vor rund fünf Monaten der hiesigen Bevölkerung erklärt, dass in ihrer Gemeinde nur zwei Kilometer weiter nördlich ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle gebaut werden könnte. Der gesamte atomare Abfall der Schweiz soll in 800 Meter Tiefe in den sogenannten Opalinuston eingeschlossen werden und dort für Zehntausende bis Hunderttausende Jahre verweilen. Es ist ein unvorstellbares Vorhaben, ein Generationenprojekt, welches Stadel für mehrere Wochen in das Scheinwerferlicht der Nation brachte und sicher wieder bringen wird, wenn es denn mal losgeht mit dem Bau. Die Ankündigung hinterliess bei der Bevölkerung Unsicherheiten, Ängste und vor allem eine Frage: Wie sicher ist das?