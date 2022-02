Abriss in Bachenbülach – Hier frisst der Bagger den Coop Der Coop-Megastore in Bachenbülach ist schon länger eine Baustelle. Am Donnerstag gings nun mit der Baggerschaufel an die Substanz. Florian Schaer

Man kann es beschönigend einen «Rückbau» nennen, solange man will. Am Ende wirkt es doch ziemlich roh und brachial, wenn sich eine Baggerschaufel an einer Gebäudefassade zu schaffen macht. Das ist auch beim Coop-Megastore in Bachenbülach nicht anders, wo die Abrissarbeiten seit Mitte Januar in vollem Gange sind. Am Donnerstag nun ging es auch den Verschalungen rund um den Haupteingang an den Kragen.