Aldi-Eröffnung halb Opfikon, halb Kloten – Hier geht die Stadtgrenze mitten durch die Paprika-Chips Mit Kinderschminken, Rabattaktion und EHC-Wurst öffnete am Donnerstag die neue Aldi-Filiale am Balsberg. Florian Schaer

Grenzübertritt: Nando Keller räumt das Geflügel noch auf der Opfiker Seite des Ladens ein, während die Milchprodukte im übernächsten Regal bereits zu Kloten gehören. Foto: Balz Murer

Vor dem mit Ballonen dekorierten Eingang zur brandneuen Aldi-Filiale am Balsberg hat der Verein des EHC Kloten einen Grillstand aufgestellt. «Aldi hat uns Wurst, Brot und Getränke gesponsert, wir stellen die Manpower», sagt Gabriel «Gabi» Weber. Er stand einst beim ersten Meistertitel mit dem EHC Kloten auf dem Eis, jetzt steht er im Plüss-Leibchen mit der Nummer 28 am Grill und legt sich für den Nachwuchs ins Zeug. Original Match-Trikots gibts bei ihm zu kaufen, dazu die obligate Bratwurst. Die Einnahmen gehen allesamt an den Verein.