Golf von Squillace – Hier geht eine Luxusjacht unter Menschen sind keine mehr auf dem Schiff, als es beim Abschleppen vor der Küste Kalabriens Schlagseite bekommt und sinkt. Von der misslungenen Rettungsaktion hat die Küstenwache ein Video veröffentlicht.

Die Insassen wurden alle gerettet: Im Golf von Squillace ging die Jacht unter. Foto: Screenshot Twitter/Guardia Costiera

Die «My Saga» ist rund 15 Kilometer vor der Küste Kalabriens gesunken. Passagiere und Crew wurden gerettet. Das Schiff fuhr mit italienischer Besatzung unter der Flagge der Cayman-Inseln, dem zweitbeliebtesten Flaggenstaat für Superjachten. Der Untergang der nicht ganz 40 Meter langen Luxusjacht wurde von der Küstenwache gefilmt und das Video auf Twitter veröffentlicht.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, habe die Crew der Hafenbehörde von Crotone am Sonntagabend mitgeteilt, dass Wasser in das Schiff eindringe. Ein rumänisches Patrouillenboot, das im Auftrag der europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) im Einsatz war, habe die ersten vier Passagiere und ein Crewmitglied aufgenommen und in den Hafen von Catanzaro gebracht. In der Zwischenzeit beauftragte die Reederei eine Firma, die «My Saga» sicher in den Hafen zu schleppen.

Das Schleppschiff sei im Morgengrauen bei der Jacht eingetroffen und habe fünf weitere Crewmitglieder aufgenommen. Aufgrund der Wetterbedingungen und der ständigen Schräglage scheiterte der Abschleppversuch indes.

Auch der Versuch, die Jacht an Land stranden zu lassen, misslang, weil bereits zu viel Wasser in den Schiffsrumpf eingedrungen war. Am frühen Montagnachmittag liessen die Rettungskräfte die Millionenjacht letztlich sinken. Weshalb die «My Saga» in Notlage geraten war, wird derzeit ermittelt.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.