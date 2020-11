Fasnachtsauftakt in Bassersdorf – Hier gehts zum Livestream der Narren vom Kreisel in Bassersdorf Am heutigen 11.11. beginnt die Fasnachtszeit. Um 19 Uhr wollen die Narren aus Bassersdorf per Livestream direkt vom Kreisel senden. Christian Wüthrich

Rolf Zemp, der Bassersdorfer Obernarr und Chef des lokalen Fasnachtskomitees, wird heute ab 19 Uhr zum Fasnachtsauftakt vom Kreisel via Youtube über die Aussichten für eine Durchführung der grössten Fasnacht der Region informieren. Archivbild: Leo Wyden

Statt einem physischen Treffen zum Fasnachtsauftakt, gibt es in Bassersdorf heute Abend eine Live-Übertragung zum Fasnachtsauftakt. Ab 19 Uhr wird via Youtube in die ganze närrische Welt gesendet.

Als etwas aussergewöhnlichen Standort für die fasnächtliche Übertragung hat man den Zentrumskreisel ausgewählt. Von dort will der Obernarr Rolf Zemp nebst einer Grussbotschaft und Ehrungen auch über die Aussichten auf eine Durchführung der Dorffasnacht im nächsten Februar informieren.

Bassersdorf gilt schliesslich nicht umsonst als Fasnachtshochburg. Mit dieser Aktion zum 11.11. beweist das einheimische Fasnachtskomitee (Fakoba), dass sich echter Narrengeist auch durch Corona nicht stoppen lässt.