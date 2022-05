Neuer Aussichtsturm im Glattal – Hier gehts zur Liveübertragung vom Turmbau im Hardwald Mit dem nächsten 10-Meter-Teil sind drei Viertel des Turmbaus geschafft: Die spektakuläre Aktion kann nun auch live am Handy und am Computer mitverfolgt werden. Christian Wüthrich

Der neue Aussichtsturm im Hardwald ist noch eine Baustelle, aber die Arbeiten können nun auch über diesen QR-Code auf einer Webcam des Holzbauteams live mitverfolgt werden. Foto: Christian Wüthrich

Die Hälfte steht schon und ist bereits beeindruckend hoch. Am Freitag, 27. Mai, gehts im Hardwald zwischen Wallisellen und Kloten einen nächsten grossen Schritt in die Höhe. Dann wird das dritte von vier Elementen per Pneukran auf den bereits 20 Meter hohen Turm aufgesetzt.