Gastro-Serie «Besser essen» – Hier gibt es Hackbraten aus dem «Guide Michelin» für zu Hause In Jeans und Finken die von «Gault Millau» und «Guide Michelin» ausgezeichnete Küche geniessen: Das Rias in Kloten macht es möglich. Im Lockdown gibt es dort Gourmetgerichte für zu Hause. Daniela Schenker

Unter anderem für seinen Hackbraten wird die Küche von Hansruedi Nef gelobt. Foto: Daniela Schenker

Im Lockdown die lokale Gastronomie unterstützen: Das machen wir gern. Pizza, Kebab, Hamburger und Thai-Curry haben wir nach einem Jahr Pandemie durch, die gute Stimmung auch bald. Das sind zwei Gründe, sich an einem Dienstagabend etwas Gutes zu tun. Da just am gleichen Tag der neue «Guide Michelin» erschienen ist, der das Restaurant Rias in Kloten mit einem «Bib Gourmand» ehrt, fällt der Entscheid leicht. Wir bestellen telefonisch für denselben Abend. Dabei entscheiden wir uns für Take-away, obwohl das Rias auch liefert und sogar einige der Speisen vakuumiert zum Fertigkochen anbietet.