Deformiertes Terrain nach Erdbeben – Hier hat sich der Boden um mehrere Meter verschoben Die Erde hat sich aufgetan, ist gekrümmt, gewölbt oder einfach abgesackt: Satellitenbilder und Drohnenaufnahmen nach den Beben in der Türkei und Syrien zeigen die entstandenen Bruchlinien, die sich quer durch Felder, Häuser und Strassen ziehen. Simon Angelo Meier

In Einzelteile zerlegt: Eine Strasse in der Nähe des Dorfes Koseli in der türkischen Provinz Kahramanmaras wurde durch die Stärke des Bebens in Stücke zerteilt. Die Faltlinie entspricht dem Verlauf der Strasse. Foto: IHA (Keystone)

Neun Tage nach der Erdbebenkatastrophe in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien mit über 40’000 Toten zeigen Satellitenbilder und Drohnenaufnahmen die geologischen Folgen. Als Reaktion auf die Erdstösse in der Türkei und in Syrien hat sich der Erdboden um mehrere Meter verschoben. Es entstanden Risse, Vertiefungen und an manchen Stellen sogar Canyons.

Das erste Beben bei Gaziantep mit einer Stärke von 7,8 liess eine Bruchlinie von rund 300 Kilometer Länge entstehen, das zweite Hauptbeben bei Ekinözü mit der Magnitude 7,5 eine Faltlinie von 140 Kilometern.

Die Schäden sind umso gravierender, je näher sich Objekte an der Bruchlinie befinden. Der Sentinel-1A-Satellit der Europäischen Weltraumbehörde (ESA) hat das Erdbebengebiet am 10. Februar in einer Höhe von 700 Kilometern überflogen und die Bodenverschiebungen, die durch die beiden Hauptbeben verursacht wurden, dokumentiert. Die so gewonnenen Daten erlauben es, die Ausmasse der neu entstandenen Faltlinien zu erfassen.

Professor Tim Wright vom britischen Centre for Observation and Modelling of Earthquakes, Volcanoes and Tectonics (Comet) erklärte gegenüber der BBC, dass die Satellitendaten aufgezeigt haben, dass sich der Boden durch die beiden Hauptbeben entlang der Bruchlinien um bis zu fünf oder sechs Meter verschoben habe.

Entgegen der Vorstellung, dass sich Erdbeben punktuell um die Epizentren wie Bomben ausbreiten würden, sei das Gegenteil der Fall: Die Beben würden durch das Gleiten auf lang gezogenen Verwerfungen verursacht und je stärker die Erdstösse, desto grösser die dadurch hervorgerufenen Bruchlinien.

Die Verschiebungen in Bildern

Weitere Satellitenbilder, Drohnenaufnahmen und Pressebilder dokumentieren die Zerstörung entlang der Faltlinien.

Altınüzüm in der türkischen Provinz Gaziantep: Diese Satellitenaufnahme zeigt eine Faltlinie, die schräg durch ein Gebäude verläuft. Foto: Maxar Technologies (Keystone)

Golbasi in der türkischen Provinz Adiyaman: Die Faltlinie des Bebens verläuft in der 50’000 Einwohner zählenden Stadt entlang einer Strasse, die von Läden gesäumt ist. Foto: Emrah Gurel (Keystone)

Riss in der Idylle: Eine Luftaufnahme zeigt die Bruchlinie bei Kahramanmaras in Südanatolien, die quer durch ein Feld verläuft. Foto: Ozan Kose (AFP)

Piste des Flughafens Hatay in der Südtürkei: Das Erdbeben hat sechs Risse mit gleichmässigem Abstand verursacht. Foto: Maxar Technologies (AFP)

In der Stadt Nurgadi in der türkischen Provinz Gaziantep zieht sich eine Faltlinie quer durch ein Feld, Strassen und Häuser, wie Maxar-Satellitenbilder zeigen.

Entlang der Dörfer Kapicam, Tevekkeli und Kocolar in der türkischen Provinz Kahramanmaras zieht sich ein kilometerlanger Riss.

Nicht wiederzuerkennen: Ein Olivenhain bei der südtürkischen Stadt Altinozu wurde durch das Beben in zwei Teile gespalten. Neu zieht sich ein Canyon durch die Landschaft. Video: Tamedia (AP)

