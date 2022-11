Food-Reportage Dubai – Hier isst man zwischen 65’000 Fischen Den «Guide Michelin» gibts nun auch für Dubai. Die Wüstenmetropole hat aber mehr zu bieten als Sterneküche und dekadente Erlebnisgastronomie – etwa grossartigen Streetfood aus dem Irak, Indien oder Jordanien. Claudia Schmid

Gehört zu den kulinarischen Aushängeschildern Dubais: Der Franzose Grégoire Berger im Restaurant Ossiano. Foto: Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

Das Unterwasserrestaurant Ossiano ist der perfekte Ort für ein Date, das nicht in die Gänge kommt: Die Gäste speisen mit Blick auf ein Aquarium, das gleichzeitig auch eine Wand des Restaurants darstellt. 65’000 Fische​ schwimmen darin, darunter Stachelrochen und Haie. Sogar Taucher sind unterwegs. Es gibt so viel zum Staunen, dass man nicht gar reden muss.



Mit seinem Auftritt ist das ​Seafood-Gourmetlokal im Luxushotel Atlantis auf der künstlich​ aufgeschütteten Palmeninsel typisch ​für Dubai: ​spektakulär, grosszügig, mit Musik beschallt und wie alle Feinschmeckerrestaurants in einem Hotelkomplex untergebracht. ​Weil es in Dubai immer um die «Experience» geht, kommen während des Essens Trockeneis und Feuer zum Einsatz.