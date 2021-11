Schweizer Rückkehr nach Tripolis – Hier ist noch alles wie am Tag, als das Botschaftspersonal floh Die Schweizer Botschaft in Libyen ist seit dem 27. Juli 2014 verlassen. Nun hoffen die libyschen Behörden auf eine Wiedereröffnung. Ein Augenschein vor Ort. Charlotte Walser

Seit Juli 2014 verlassen: Ein Schreibtisch in der Schweizer Botschaft in Tripolis. Foto: Charlotte Walser

Es muss eine überstürzte Abreise gewesen sein: Auf den Schreibtischen liegen aufgeschlagene Terminkalender – als wäre die Zeit stehen geblieben am Sonntag, dem 27. Juli 2014. An diesem Tag empfahl das Aussendepartement (EDA) in Bern allen Schweizer Staatsangehörigen in Libyen, angesichts der instabilen Sicherheitslage das Land zu verlassen. Es hatte heftige Kämpfe gegeben.

Vier Tage später teilte das EDA mit, die Schweizer Botschaft in Tripolis sei aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen worden. Das Schweizer Botschaftspersonal verliess Libyen schliesslich an Bord eines Flugzeugs, das die Tschechische Republik für ihr Botschaftspersonal gechartert hatte.