Neuer Hofladen in Kloten – Hier kann auch mitten in der Nacht eingekauft werden Am Samstag wird in Kloten ein Rüedu-Hofladen mit Grillplausch eröffnet. Damit wird bereits der dritte Standort in der Region Zürich und der erste im Unterland realisiert. Martina Macias

Neu gibt es auch in Kloten beim Bahnhof einen Rüedu-Hofladen mit frischen und regionalen Produkten. Foto: PD

Das bernische Erfolgskonzept ist simpel und sieht sich als gesunde Alternative zu den Convenience-Shops. In einem rund 18 Quadratmeter grossen Holzcontainer bietet Rüedu ein breites Sortiment an frischen und vor allem regionalen Lebensmitteln an, die direkt von den Produzenten bezogen werden. Einkaufen kann man 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Tagsüber sind die Türen unverschlossen, von 21 bis 6 Uhr erhält man via App Zugang zum Hofladen. Bezahlt wird auf Vertrauensbasis mit einem bargeldlosen Self-Checkout-System.

Direkt am Bahnhof