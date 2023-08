Rietbach-Center Bachenbülach – Hier kann das Büsi im Notfall auch um Mitternacht zum Doktor Mit einer Praxis für Kinder, einer Zahnarztpraxis und einer Notfallkleintierklinik ist das Rietbach-Center so gut wie voll vermietet. Ein Burger King wird bereits im Oktober eröffnet. Daniela Schenker

Bis auf zwei kleine Restflächen ist das Rietbach-Center an der Grabenstrasse in Bachenbülach voll vermietet. Foto: Raisa Durandi

Das Rietbach-Center in Bachenbülach ist bald fertig gebaut. Bereits im Oktober werden Burger King und ein Schönheitssalon die ersten Flächen im dreistöckigen 34-Millionen-Bau an der Grabenstrasse 4 und 4a beziehen. Die Praxis der Doktorhuus-Gruppe wird kurz darauf folgen. In den 62 Betten des Tailormade-Hotels wird ab Mitte November geschlafen. Nun sagt die Immobilienbesitzerin P&F Immobilien AG, wer noch alles einziehen wird.