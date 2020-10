Erster Marché24 in Wallisellen – Hier können Handwerker rund um die Uhr Schrauben und Rohre kaufen Der Haustechnik-Konzern Meier Tobler hat in Wallisellen den ersten Shop eröffnet, in dem man auch einkaufen kann, wenn kein Personal anwesend ist. Andrea Söldi Zürcher Regionalzeitungen

Ob morgens um sechs oder abends um zehn: Sanitäre oder Elektro-Installateure erhalten hier alles, was das Herz begehrt. Foto: PD

Ein leckes Wasserrohr oder eine kaputte Dichtung ? Ausgerechnet am Samstagmorgen? In Wallisellen und Umgebung können solche Probleme ab sofort einfacher gelöst werden. Seit dem 24. September bietet der Gebäudetechnikkonzern Meier Tobler rund 6000 Artikel rund um die Uhr an. Dank digitaler Aufrüstung können sich registrierte Geschäftskunden auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten im neuen Marché24 bedienen.