Sorgentelefon der Nagra – Hier können Sie Ihre Bedenken zum Endlager deponieren Auch nach der Standortankündigung soll die Region in die Planung des geologischen Tiefenlagers einbezogen werden. Astrit Abazi

Die Regionalkonferenz Nördlich Lägern verfolgt die Planung des Tiefenlagers seit 2011. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Das Zürcher Unterland wird vor eine neue Realität gestellt: Seit letzter Woche ist bekannt, dass das geologische Tiefenlager für radioaktive Abfälle sehr wahrscheinlich in die Region kommen wird, genauer gesagt in den Norden von Stadel. Obwohl Bund und Nagra weiterhin versichern, dass der Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist, macht sich in der Region ein gewisser Fatalismus breit: Viele sehen dem Endlager machtlos entgegen und wissen nicht, wie sie Einfluss auf das Projekt nehmen können.