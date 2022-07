Eishockey in Kloten – Hier kommt das Eis für Klotens Hockeyträume Am Schluefweg muss das Eis bis zum 8. August bereit sein. Der EHC will für den Saisonstart trainieren. Die Premiere kommt live am TV: ausgerechnet gegen die Lakers. Florian Schaer

Die aus Vliesmaterial gemachte Werbung auf dem Eisfeld wird mit Wasser versiegelt. Foto: Sibylle Meier

Patrick Bargetzi sitzt in kurzer Hose und mit grauem Kloten-Shirt an der abgenutzten Festbank vor der «Wöschchuchi» des EHC. Jetzt, gegen 16 Uhr, hat es am Schluefweg noch immer 29 Grad. «Funfact: Man hat das Stadion einst hier gebaut, weil es angeblich der kälteste Ort in der ganzen Stadt ist – hat man mir zumindest so gesagt.» Bargetzi ist Leiter Stadion – und um diesen Job mag man ihn im Moment tatsächlich beneiden: Im Innern der Halle zeigt das Thermometer noch 18,5 Grad an.