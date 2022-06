Abo Medizinische Grundversorgung im Rafzerfeld Sind Praxen von Hausärztinnen und Hausärzten ein Auslaufmodell?

Aufgrund der zahlreichen Pensionierungen von Hausärzten sind neue Projekte geplant. Medbase in Eglisau wird überrannt, das Ärztezentrum in Rafz war am Anschlag.