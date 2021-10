Ein Erstflug ohne Pomp – Hier landet die neue Airline ITA in Kloten Mit Flugnummer 572 hat die brandneue Fluggesellschaft Italia Trasporto Aereo, kurz ITA, am Freitagmorgen in Kloten aufgesetzt. Doch das merkte nur, wer es wusste. Florian Schaer

Von aussen sieht man dem Airbus A319 aus Rom nicht an, dass er keinen Alitalia-Flug mehr durchführt. Foto: Florian Schaer

«Please confirm your callsign! Is it ‹Itarrow› or ‹Ita Aero›?» Da musste der Kontrollturm in Kloten nach der Landung doch noch einmal genauer nachfragen, wie sich die aktuelle italienische Fluggesellschaft denn nun im Flugfunk genau angesprochen haben will. «Itarrow, in einem Wort», kam die Antwort aus dem Cockpit. Wohl eine Wortkomposition aus «Italy» und «arrow», dem englischen Wort für «Pfeil». Um 10.24 Uhr hatte die Maschine der Italia Trasporto Aereo, kurz ITA, die Landefreigabe auf Piste 14 erhalten.

Kaum Spotter, keine Dusche

Der Airbus A319 mit der (übrigens irischen) Kennung EI-IMW, der direkt aus Rom angeflogen kam, behielt nicht nur die Flugnummer der Alitalia, sondern auch Logo und Bemalung, ja sogar die Uniformen nutzt die Crew an Bord vorerst weiterhin. Wer also nicht wusste, dass es sich dabei um den Erstflug der brandneuen Airline nach Zürich handelte, der hätte es von aussen unmöglich herausfinden können. Zumal in Oberglatt und Rümlang nur vereinzelte Planespotter anzutreffen waren – noch nicht einmal eine offizielle, feierliche Begrüssung mit einer Feuerwehrdusche wurde nach der Landung veranstaltet.

Das Flugzeug rollte schnurstracks auf den Standplatz A15, verbrachte dort einen verhältnismässig kurzen Aufenthalt und wurde um 11.20 Uhr auch schon wieder zurückgestossen. Als ITA 571 ging es zurück nach Rom, wo der Launch der im 100-prozentigen Staatsbesitz befindlichen Fluggesellschaft schon am Morgen von Protestaktionen zahlreicher Ex-Alitalia-Angestellter begleitet worden war.

Es war also ein eher unaufgeregter erster Besuch in Kloten, und doch war das Ereignis historisch. Nach 74 Jahren ist der Name Alitalia seit Betriebsschluss am Donnerstag Geschichte. Die neue ITA will nun vorerst mit 52 Flugzeugen starten und dann die Flotte bis 2025 sukzessive auf 105 Maschinen aufstocken, ab dem zweiten Quartal 2022 mit brandneuen Airbus-Flugzeugen. Man will nach eigenen Angaben auf eine reine Airbusflotte setzen. Die alte Alitalia hatte zuletzt noch eine Flotte von insgesamt 84 Maschinen. Der allerletzte Alitalia-Flug war am Donnerstag um 23.23 Uhr in Rom gelandet.

Um 11.28 Uhr hebt ITA-Flug 571 von der Piste 28 in Kloten wieder ab. Der erste Start der Airline im Unterland. Foto: Florian Schaer

Erst eine Sonderlackierung

Gegenwärtig hat erst ein einziges der Flugzeuge, die für die neue ITA im Einsatz sind, eine Speziallackierung erhalten. Der Airbus A320 mit der Kennung EI-EIB, der von der Firma Aercap geleast ist, hat eine komplett weisse Heckflosse und am Rumpf die in den Farben der Tricolore gehaltene Aufschrift «Born in 2021» («Geboren im Jahr 2021»). Am Freitag war dieser Flieger als ITA 8015 auf der Inlandverbindung Mailand–Rom unterwegs. Wann er zum ersten Mal in Kloten zu sehen sein wird, ist noch nicht herauszufinden; grundsätzlich gibt es für Spotter täglich um 10.20 Uhr eine neue Chance, ITA-Flug 572 ist und bleibt eine tägliche Verbindung zwischen Kloten und der italienischen Hauptstadt.

