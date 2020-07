Von blossem Auge erkennbar – Hier leuchtet Komet Neowise über Regensberg Leser Thomas Mathys sendete dem «ZU» ein Foto vom Kometen Neowise zu. Dieser strahlt derzeit am Abendhimmel.

Regensberg mit Schloss – und Komet. Foto: Thomas Mathys

Am Morgenhimmel war er schon länger zu sehen – allerdings nur für die extremen unter den Frühaufstehern: Komet Neowise zeigte sich jeweils kurz vor der Dämmerung. Und diese setzt gegenwärtig früh ein. Die Sonne geht vor 6 Uhr auf. Die beste Zeit, den Kometen zu sehen, war allerdings schon um 4 Uhr. Jetzt kommen auch mögliche Morgenmuffel unter den Kometenfreunden auf ihre Kosten. Denn seit einigen Tagen ist Neowise auch abends von blossem Auge sichtbar: etwa um 23 Uhr und für eine Stunde. Und seit Samstag herrschen auch die dafür nötigen Wetterbedingungen, also ein wolkenfreier Himmel.

Gute Bedingungen hatte offensichtlich Leser Thomas Mathys, der den Kometen am Samstagabend über Regensdorf fotografierte. Zu finden ist Komet C/2020 F3, wie er unter Astronomen auch genannt wird, abends im Nordosten. Am 23. Juli wird er seinen nächsten Punkt zur Erde erreichen. Was aber nicht bedeutet, dass er dann am hellsten strahlt. Die Helligkeit eines solchen Himmelskörpers ist nämlich nicht von der Nähe zur Erde abhängig, sondern von der Nähe zur Sonne. Die kleinste Distanz zur Sonne hat Neowise bereits am 3. Juli erreicht.

Wer den Kometen sehen will, sollte die Gelegenheit also bald nutzen. Zwingend ist dazu die freie Sicht nach Nordwesten. Anhöhen wie Regensberg bieten sich zur Beobachtung an. Wichtig ist auch, dass es am Beobachtungspunkt genug dunkel ist. Die Nähe einer grösseren Ortschaft mit viel Lichtabstrahlung ist ein Nachteil.

Neowise ist von der Erde aus gesehen der hellste Komet, seit 1997 Hale-Bopp die Sonne passierte.

( red )