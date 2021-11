Paavo Järvi über Tonhallen-Akustik – «Hier spüre ich die Nähe» Die neu eröffnete Tonhalle wird gerühmt für ihre Akustik. Aber was heisst das, wenn es im Konzert gut klingt? Und wo gibt es die besten Säle? Antworten von Chefdirigent Paavo Järvi. Susanne Kübler

«Wir hören auch mit den Augen», sagt Paavo Järvi: So sieht die restaurierte Tonhalle aus. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Feierlichkeiten um die Neueröffnung der renovierten Tonhalle in Zürich sind vorbei, es ist wieder Konzertalltag. Wobei «Alltag» das falsche Wort ist für das, was hier los ist, wenn Chefdirigent Paavo Järvi auf dem Podium steht: Beethovens «Eroica» ist mit ihm kein Ritual, sondern ein Ereignis; und Schostakowitschs erstes Violinkonzert mit der Solistin Viktoria Mullova tut weh.

Das hat damit zu tun, dass die Musikerinnen und Musiker so frei und wild und auf den Punkt spielen. Aber auch damit, dass einen ihre Töne so unmittelbar treffen. «Der Saal ist schon sehr gut»: Diesen Satz hört man nach dem ausverkauften Konzert gleich mehrfach. Nur: Was ist das überhaupt, ein guter Saal? Wie wichtig ist die Akustik? Und wie genau klingt sie denn nun, die renovierte Tonhalle? Wir haben bei Paavo Järvi nachgefragt.