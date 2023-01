Ungesehene Corona-Welle in China – Hier stirbt jeder für sich allein Drei Jahre litten die Chinesen unter rigorosen Massnahmen. Nun sind Millionen infiziert, Zehntausende sterben. Was macht die unkontrollierte Durchseuchung mit den Menschen? Frau Liu erzählt. Lea Sahay Florian J. Müller

Patientinnen und Patienten in den Gängen eines Spitals in Shanghai. Fotos: Hector Retamal (AFP)

Sechs Tage ist es jetzt her. Die junge Frau zählt noch einmal nach. Es ging alles so rasend schnell. Doch ja, am Samstag oder Sonntag rief ihr Grossvater sie an. Er habe sich mit Corona infiziert. «Er klang gut», sagt die junge Frau am Telefon, die vorsichtshalber nur mit ihrem Nachnamen Liu genannt werden will. Sie soll sich keine Sorgen machen, sagte der Grossvater. Es sei nichts Ernstes. Dann stieg das Fieber.