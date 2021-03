Erste Ansichten der Tunnelportale – Hier verschwinden die Züge künftig im Brüttenertunnel Erstmals zeigen die SBB in realitätsnahen Grafiken, wie der grosse Bahnausbauschritt 2035 zwischen Zürich und Winterthur aussehen wird. Zu sehen sind auch die beiden Südportale in Bassersdorf und Dietlikon. Christian Wüthrich

Der Blick von Dietlikon (links vorne) in Richtung Nordosten mit Bassersdorf im Hintergrund (links) zeigt, wie der neue Bahndamm weg vom Dorfrand von Brüttisellen (rechts) verlegt wird und die mittleren Gleise in den neuen Tunnel abtauchen. Visualisierung: SBB/Nightnurse

Ein neun Kilometer langes Loch zu zeigen, das es noch nicht gibt, verspricht nicht gerade viel Sehenswertes. Allerdings handelt es sich bei diesem Loch um ein besonderes Vorhaben. Und nun gibt es zum ersten Mal Visualisierungen, die zeigen, wo die Portale des neuen Brüttenertunnels in Bassersdorf, Dietlikon und auch in Winterthur zu liegen kommen.

Der Tunnel wird Y-förmig angelegt und erhält zwei südliche Eingänge in Dietlikon und Bassersdorf und einen Zugang bei Winterthur-Töss. Die SBB haben in den vergangenen Tagen eine grosse Informationsoffensive gestartet. Weil Veranstaltungen vor Ort pandemiebedingt nicht möglich sind, liess man im grossen Stil Broschüren an die betroffene Bevölkerung verschicken. Online gewähren die SBB nun aber noch mehr Einblicke. So gibts auf der Website sbb.ch/mehrspur zusätzliche Grafiken samt Videos.