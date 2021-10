Weihnachtszirkus spielt wieder in Kloten – Hier werden die Zelte für Salto Natale aufgebaut Dieses Jahr findet Salto Natale wieder statt. Diese Woche haben in Kloten die Aufbauarbeiten begonnen. Florian Schaer

Einen Monat bevor die Manege freigegeben wird, nimmt das Grand Chapiteau, das Wahrzeichen des Salto Natale, in Kloten langsam Gestalt an. Foto: Sibylle Meier

Wer dieser Tage auf der Flughafenautobahn in Kloten unterwegs ist, kann es kaum übersehen: Die Aufbauarbeiten für die Zeltanlage des Salto Natale haben begonnen. Nachdem die Show mit dem Titel «Maskerade» im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, soll sie Ende dieses Novembers nun definitiv starten.

Gut zehn Tage dauert gemäss Anja Walder, die bei Salto Natale für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, allein die Aufbauarbeiten an den Zelten – also quasi nur an der Aussenhülle des Winterzaubers. Darin sind all die unzähligen aufwändigen Dekorationen, Nebenanlagen, Beleuchtungen und alles, was sonst noch zur obligaten Zirkusstimmung gehört, nicht mit eingeschlossen.