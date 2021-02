Firma Kibag in Regensdorf – Hier werden Tonnen von Bauschutt und Kies aufbereitet Die Kibag kam durch einen Umweltskandal am Blausee ins Gerede. Obwohl die Unterländer Firma wohl keine Schuld trifft, nahm diese Zeitung den Vorfall zum Anlass für einen Augenschein. Andrea Söldi

Die Waschanlage in der Firma Kibag reinigt Aushubmaterial. Chemische Verunreinigungen werden aufgefangen. Foto: Leo Wyden

Es handelt sich wohl um die grössten Waschmaschinen im Unterland: Auf dem Areal der Firma Kibag in Regensdorf befinden sich zwei grosse Hallen. Im Inneren rattert und dröhnt es ohrenbetäubend, der Boden vibriert fortwährend. Die beiden Anlagen reinigen Aushubmaterial: Kies, Gesteinsbrocken, Erde.

So schlammig sieht der Aushub vor dem Waschgang aus. Foto: Leo Wyden

Über ein Förderband gelangt das erdige Material in den oberen Teil der Halle, wird in einen Trichter geschüttet und dann kontinuierlich mit Wasser gespült und gesiebt. Aus dem feinen, gesäuberten Kies stellt das Unternehmen in der eigenen Anlage wieder Beton her. Das Waschwasser wird gesammelt, der Schlamm herausgefiltert, gepresst und getrocknet. Es entsteht sogenannter Pressschlamm – ein Rückstand, der in den letzten Wochen in den Medien wiederholt ein Thema war.