Garagenbesuch in Glattfelden – Hier werden Winterpneus im Akkord montiert Morgendliche Kälte und sinkende Schneefallgrenze erinnern uns daran: Es ist Zeit für Winterpneus. Das merken auch die Garagisten. Ruth Hafner Dackerman

Automonteur Roman Minini hat in der Garage Uhlig alle Hände voll zu tun. Winterreifen werden derzeit im Akkord aufgezogen. Foto: Balz Murer



Garage Uhlig, Glattfelden. Hier herrscht Hochbetrieb. Pünktlich um halb zwei Uhr wird an diesem Nachmittag ein Renault Captur vor der Garage abgestellt. Der gelernte Automonteur Roman Minini nimmt sich des Autos an und bockt es auf. Dem Kunden wird während der halbstündigen Wartezeit ein Kaffee im gemütlichen Aufenthaltsraum angeboten. Am Abend zuvor hat Minini die Winterräder des Kunden bereitgemacht. Sie befanden sich zuvor in dem rund 1000 Räder umfassenden Reifenlager.

Roman Minini im Reifenlager. Es umfasst 1000 Räder. Foto: Balz Murer

Nun kennzeichnet er die Sommerräder und löst diese anschliessend mit einem Schlagschrauber. Die Winterräder werden angesetzt und leicht angezogen. Minini nimmt den Nanometer in die Hand und misst den Reifendruck. Er ist zufrieden. «120 Newton – das entspricht 12 Kilo Druck», stellt er fest, bevor er die Radmuttern immer über Kreuz anzieht. Anschliessend werden die anderen Niveaus am Auto kontrolliert. «Ölstand perfekt, Wasser gut.» Einzig Scheibenwischerflüssigkeit muss nachgefüllt werden.