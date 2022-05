Festhütte Unterland – Hier wird bis zu den Sommerferien gefeiert Dass die Corona-Pandemie für beendet erklärt wurde, zeigt sich auch an der Anzahl Anlässe. Bis zu den Sommerferien reiht sich in der Region Fest an Fest. Alexander Lanner

Wer die Chilbi am Hörifäscht Mitte Mai verpasst hat, muss sich keine Sorgen machen. Bis zu den Sommerferien wird es noch zahlreiche Dorf- und Stadtfeste geben. Foto: Sibylle Meier

Ob Turn-, Stadt- oder Bierfest, sportliche oder musikalische Anlässe – in den kommenden Wochen lassen sich wieder zahlreiche Veranstaltungen auf der regionalen Agenda finden. Nachdem in den letzten beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie viele Anlässe abgesagt oder zumindest verschoben werden mussten, scheint in diesem Jahr der Nachholbedarf gross zu sein. Wie ein Augenschein in ausgewählte Veranstaltungskalender zeigt, kommen festwillige Unterländerinnen und Unterländer bis zum Beginn der Sommerferien Mitte Juli an jedem Wochenende auf ihre Kosten. Manchmal ist das Angebot sogar derart gross, dass man vor der Qual der Wahl steht.