Saison in Nussbaumen bei Bülach – Hier wird frischer Most gepresst Bei Familie Kern helfen alle mit, naturtrüben Süssmost herzustellen. Für die Äpfel war es zwar kein Spitzenjahr, doch der Most aus Nussbaumen schmeckt gut. Martin Liebrich

Mosten mit einer alten Bucher-Presse auf dem Hof der Familie Kern in Nussbaumen bei Bülach: Bauer Ueli Kern hat zusammen mit seinen Helferinnen und Helfern einiges zu tun. Foto: Balz Murer

Ueli Kern steht an der Mostpresse und erklärt die Arbeitsschritte, welche er gleich vornehmen wird. In der Scheune stehen 40 Harasse mit Mostobst bereit – ein Gemisch aus Gala, Cox Orange, Boskoop, Topaz und Red Boy. Verarbeitet werden am heutigen Tag allerdings nur 8 Harasse à je 25 Kilo Äpfel. Rund 120 Liter Saft werden daraus generiert.

8 Harasse à je 25 Kilo werden an einem Tag vermostet. Es ist harte Arbeit. Foto: Balz Murer

Helfer Hans-Peter Wieser mischt die verschiedenen Apfelsorten, bevor er sie in einer grossen Box wäscht. Die faulen Früchte werden aussortiert. Nun schüttet er Korb um Korb mit dem rotbackigen Obst in die Mostpresse. «Nein, Fitness muss ich heute Abend definitiv nicht mehr machen», sagt er lachend. Während die Äpfel in der Mostpresse landen, öffnet Ueli Kern den Schieber. Ratzfatz werden die Früchte gemahlen, landen als Maische auf einem Tuch in einem Rahmen. Die Rahmen sind vorgängig nass gemacht worden, damit nichts kleben bleibt. Helferin Annelies Wieser – mit weisser Gummischürze gut geschützt – verstreicht die Maische etwas, das Tuch wird sorgfältig darübergebunden. Acht Schichten sind es insgesamt, welche so aufeinandergestapelt werden, bis es ans Pressen geht.