Besondere Rundgänge in Kloten – Hier wird sich die Flughafenstadt am stärksten verändern Mit jedem Jahr wird Kloten städtischer. Auf einer Tour werden die neusten Pläne vorgestellt. Christian Wüthrich

Der neue Bahnhof Kloten könnte aus dem Dorf definitiv eine Stadt machen, wenn es nach den Ideen der Grafiker aus den Büros der Architekten geht, die an der Stadtplanung beteiligt sind. Visualisierung: Kloten2030.ch

Grosse Veränderungen gehören zu Kloten, so wie das stete Kommen und Gehen den Alltag am Flughafen immer wieder aufs Neue beeinflusst. Während im Moor zwischen Zürich und Bülach das «Tor zur Welt» entstanden ist, hat sich im Ort beim Flughafen bis heute eine dörfliche Struktur erhalten. Zwar bezeichnet sich Kloten schon seit Anfang der 1970er-Jahre als Stadt und pflegt politische Entscheide im eigenen Parlament zu fällen statt an zufällig zusammengewürfelten Gemeindeversammlungen. Aber trotzdem geht manche Klotenerin und mancher Klotener zum Einkaufen «ins Dorf», wie man bis heute sagt.