Streit um Trift-Stausee – Hier zeigt sich das Klima-Dilemma der Grünen Die Klimawende einfordern und gleichzeitig deren Umsetzung blockieren: Der Vorwurf an die grüne Partei entzündet sich am Gewässerschutz Aqua Viva – jetzt hat Bastien Girod genug. Stefan Häne

Hier, am Fuss des Triftgletschers, ist ein Stausee geplant. Aqua Viva will das Projekt verhindern. Foto: Dominic Steinmann (Keystone)

Grüne und Linke beklagen, dass die Schweiz den Klimaschutz viel zu wenig vorantreibe, gleichzeitig torpedieren sie etwa mit Einsprachen den Ausbau der erneuerbaren Energien und gefährden damit die sichere Stromversorgung: Dieser Vorwurf ist nicht neu. Er ist aber neu aufgeflammt, nachdem der Bund diesen Herbst eine Studie über eine drohende Strommangellage im Winter ab 2025 publiziert hat.