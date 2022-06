Neubau für 22 Millionen Euro – Hiesiges Gewerbe beklagt Einkaufszentrum in Lottstetten Die Gewerbevereine Eglisau und Rafzerfeld befürchten, dass der Verkehr und der Einkaufstourismus weiter zunehmen werden. Astrit Abazi

Das Areal, auf dem das Einkaufszentrum gebaut werden soll, muss erst noch für das Gewerbe umgestaltet werden. Foto: Patrick Gutenberg

Ennet der Grenze einkaufen wird in Zukunft noch einfacher sein. Für Lebensmittel, Getränke, Haushaltsgegenstände und sogar Medikamente müssen Einkaufstouristen aus dem Unterland dann nicht mehr nach Jestetten, sondern können für diese ins nähere Lottstetten reisen. An der Hauptstrasse durch die kleine Grenzgemeinde wird bis in zwei Jahren ein Einkaufszentrum eröffnet. Edeka Südwest plant dort im neuen Gewerbegebiet «Hinter der Kapelle» einen 22-Millionen-Euro-Bau mit vier Läden, einem Café und einem zweistöckigen Parkhaus.