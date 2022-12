Stil über die Feiertage – Hilfe, die Weihnachtspullis kommen! Mittlerweile hat die ganze Welt das Spiel mit den schrägen Weihnachtspullovern akzeptiert, sogar Gucci und Microsoft spinnen dieses Jahr mit. Aber macht es das besser? Max Scharnigg und Julia Werner

Er soll die Ironiefähigkeit der Trägerin betonen: Der Pulli aus Harry Styles’ Kollektion für Gucci. Foto: PD

Für sie: Neue Fröhlichkeit

Huch, schon wieder Weihnachten, schon wieder ein Jahr rum und die Wangen ein wenig weiter nach unten gerutscht. Und dann sollen wir auch noch auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten, die den unumkehrbaren Alterungsprozess bisher immer in einem etwas sanfteren Licht erscheinen liess. Da hilft nur eins: selbst glitzern. Es gibt jetzt überall wieder jede Menge Zeug mit Pailletten und Strasssteinen, aber das fühlt sich beim Plätzchenbacken und Geschenkeeinpacken dann doch ein bisschen zu sehr nach einer Party an, die nie stattfindet.

Alternativ hebt ein bisschen Botox die Festtagslaune, das kostet sogar weniger als dieser Gucci-Pullover.

Wir beharren an dieser Stelle bekanntlich seit Jahren auf dem sogenannten Christmas-Sweater, der im angelsächsischen Raum Tradition an den Festtagen hat: Er sollte möglichst bunt sein und mit seinem Hang zur Geschmacklosigkeit die Ironiefähigkeit der Trägerin betonen. Und weil die Zeiten so ernst sind und der Humor so eine Seltenheit geworden ist, ist es an dieser Weihnacht 2022 ganz besonders wichtig, sich selbst überhaupt nicht ernst zu nehmen. Unser Favorit in diesem Jahr ist ein rosafarbener Pulli aus Harry Styles’ Kollektion für Gucci.

Sie heisst «Ha Ha Ha», was wir jetzt einfach mal als schöne Umdichtung des traditionellen «Ho Ho Ho» interpretieren – oder auch: Lache dem ganzen Wahnsinn einfach ins Gesicht – oder tue wenigstens so! Denn der Teddybär hier lacht glücklicherweise nicht, sondern sieht genauso grimmig aus wie wir mit unseren immer tiefer werdenden Zornesfalten. Alternativ hebt übrigens ein bisschen Botox die Festtagslaune, das kostet sogar weniger als dieser Pullover.

Für ihn: Alter Bürohumor

Der anhaltende Trend zum hässlichen Weihnachtspullover kommt manchen Männern durchaus gelegen. Endlich kann man wieder mit schlechtem Geschmack punkten und gleichzeitig die lästige Festtagsgarderobe umgehen! Der textile Flachwitz wird in diesem Sinne scheinbar ohne Ermüdung befeuert und auch zunehmend aufs Jahr ausgeweitet, wie die stolzen Aldi- und Lidl-Logo-Pullover der letzten Monate nahelegen. Bei diesem Modell handelt es sich nun um den aktuellen Weihnachtspullover von Microsoft, auf dem das Unternehmen offensiv mit seiner Nerd-Nähe kokettiert. Zu sehen ist die legendär doofe Büroklammer, die als «Karl Klammer» oder «Clippit» jahrelang Teil von Microsoft Office war und konzernintern ebenso verabscheut wurde wie an den Endgeräten zu Hause.

Legendär doof: Der Weihnachtspullover von Microsoft mit Karl Klammer. Foto: PD

Ab Mitte der Neunziger- und bis weit in die Nuller-Jahre war wirklich eine schlechte Zeit für Werbemaskottchen, man denke nur an den Crazy Frog. Aber natürlich, im Zuge der grossen Sehnsucht nach harmloseren Zeiten erscheint Karl Klammer heute liebenswert und erfüllt auf einem Weihnachtspullover den gewünschten Zweck: schockartige Retrogefühle.

An Nerds ist ein Nerd-Pullover weder lustig noch schön.

Man kann sich das Ding auch sehr gut an Bill Gates vorstellen, der aber natürlich seit Jahrzehnten immer nur einfarbiges Weichzeug von Loro Piana trägt. Den Glücklichen, die einen Microsoft-Pullover ergattern konnten, sei mitgegeben: An Nerds ist ein Nerd-Pullover weder lustig noch irgendwie schön. Der Gag funktioniert nur an Männern, die im echten Leben so attraktiv und stilsicher sind, dass der Pullover ihnen nichts anhaben kann.



