Geld für Firmen – Hilfskredite lassen auf sich warten Der Bundesrat prüft die Möglichkeit, die Covid-Hilfskredite wieder aufzulegen. Ob es so weit kommt, ist derzeit aber vollkommen unklar. Holger Alich

Die Gastgewerbebetriebe leiden besonders unter dem Lockdown, hier ein Bild vom Café Haug im Dorfzentrum von Schwyz. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Je länger die Einschränkungen dauern, umso grösser ist die Not der Firmen. Neben den Härtefallhilfen, welche die Kantone auszahlen, kann der Bund in Eigenregie das Programm für staatlich verbürgte Hilfskredite wieder auflegen. «Diese Möglichkeit wird derzeit geprüft», heisst es übereinstimmend vom Staatssekretariat für Wirtschaft Seco und dem Finanzdepartement.

Eine schnelle Wiederauflage sei aber nicht in Sicht, heisst es in Bern. Am Mittwoch wird der Bundesrat dazu nichts beschliessen. Zwar gebe es erste Gespräche mit Banken über eine «Eventualplanung», aber konkret sei noch nichts festgelegt.

Zweifel in Bern

So heisst es bei der Credit Suisse: «Wir stehen mit dem Bund und den anderen Banken in Kontakt. Falls die Wiederaufnahme des Programms auf den Tisch kommen sollte, werden wir uns wiederum aktiv an der Ausarbeitung einer Lösung beteiligen.»

In Bern gibt es indes Zweifel daran, ob eine Neuauflage nötig sei. Denn es gebe keine Kreditklemme. Betriebe könnten sich auch ohne staatliche Bürgschaften Liquidität leihen, um damit die Zeit bis zur Auszahlung der Härtefallhilfen zu überbrücken.